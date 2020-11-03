Житель Мордовии добровольно выдал полицейским найденные на берегу реки охотничьи ружья

В Старошайговском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов найденные на берегу реки охотничьи ружья.

В рамках акции «Оружие-2020» 55-летний житель села Старое Шайгово добровольно выдал одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки МЦ 21-12 и гладкоствольное охотничье двуствольное ружье марки ИЖ-12.

Найденные ружья мужчина принес в территориальное отделение полиции №12 ММО МВД РФ «Краснослободский».

Оружие гражданин обнаружил на берегу реки Сивинь.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф