В Мордовии к работе скорой помощи будут привлечены частные перевозчики

В Саранске в ходе недавнего заседания оперативного штаба особое внимание было уделено работе скорой медицинской помощи.

Чиновникам была поставлена задача, чтобы каждый вызов пациента был отработан.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил о возможности использования транспортных средств, которые были закуплены для учреждений социального обслуживания в рамках проекта «Демография».

Кроме того, к перевозке врачей будут привлечены частные лица. Денежные средства на реализацию рассматриваемой инициативы будут выделены из федерального бюджета.

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Источник: info-rm.com