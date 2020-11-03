В Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в краже денег у знакомой

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в краже денежных средств у своей знакомой.

В августе нынешнего года 46-летний безработный житель посёлка Николаевка предложил своей 38-летней знакомой покататься на автомобиле. Последняя ответила согласием. Во время поездки женщина отлучилась за кофе. Воспользовавшись данным обстоятельством, обвиняемый похитил из сумки знакомой ключи от её квартиры. Затем женщина попросила мужчину отвезти её в салон красоты. Гражданин выполнил данную просьбу, а после этого отправился домой к знакомой. В квартире пострадавшей обвиняемый похитил из шкатулки денежные средства в сумме 42 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф