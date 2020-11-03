В октябре мошенники похитили у жителей Мордовии более 11 миллионов рублей

В Мордовии в октябре практически 100 местных жителей стали жертвами мошенников.

На протяжении второго месяца осени 99 жителей республики были ограблены мошенниками. Общая сумма денежных средств, похищенных у жителей Мордовии в течение октября, составляет 11,15 млн рублей.

Наиболее распространенным видом мошенничества является хищение денежных средств под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковской карте.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф