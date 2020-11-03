Житель Мордовии, решивший оклеветать пасынка, пойдет под суд

В Атяшевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном доносе.

В июле нынешнего года 51-летний безработный житель села Батушево сообщил полицейским о том, что его избил 22-летний пасынок.

Выяснилось, что на самом деле заявителя никто не избивал. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел домой к бывшей жене и её сыну от другого брака. Владельцы жилья попросили мужчину уйти из-за того, что он стал приставать к женщине. По дороге домой обвиняемый упал и ударился головой. На следующий день мужчина решил оклеветать пасынка, дабы отомстить ему и его матери.

Материалы уголовного дела в отношении 51-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф