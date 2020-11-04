Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире иностранца.

В декабре прошлого года жительница Саранска 1985 года рождения фиктивно поставила на учет в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1983 года рождения. Фактически иностранец проживал по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф