В Саранске 39-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который изнасиловал свою дочь.

В октябре нынешнего года 39-летний житель Саранска, оставшись наедине со своей 14-летней дочерью, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.

Знакомые семьи, узнав о случившемся, обратились в полицию.

В отношении 39-летнего горожанина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф