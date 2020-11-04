В Саранске 39-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который изнасиловал свою дочь.
В октябре нынешнего года 39-летний житель Саранска, оставшись наедине со своей 14-летней дочерью, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.
Знакомые семьи, узнав о случившемся, обратились в полицию.
В отношении 39-летнего горожанина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф