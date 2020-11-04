Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Глава Мордовии Владимир Волков 3 ноября провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы взаимодействия республиканского правительства и Куйбышевской железной дороги в рамках развития железнодорожных перевозок и создания необходимой инфраструктуры.

Вячеслав Дмитриев рассказал о деятельности филиала, основных экономических показателях за девять месяцев текущего года, отметил высокий вклад республики в увеличение объемов грузоперевозок. Также начальник Куйбышевской железной дороги поблагодарил главу Мордовии за взаимодействие в деле противодействия коронавирусной инфекции.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы транспортного обслуживания в части пригородных пассажирских перевозок, реализации программы повышения безопасности на железнодорожных переездах, модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, были рассмотрены перспективы развития пассажирских перевозок инновационным подвижным составом, включая поезда «Стриж» и «Ласточка». Владимир Волков подчеркнул значимость организации скоростного сообщения, в том числе по маршрутам Саранск – Самара и Саранск – Пенза.

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Источник: e-mordovia.ru