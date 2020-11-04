Житель Зубово-Полянского района, избивший мужчину, пойдет под суд

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил мужчину.

В конце августа нынешнего года на ферме, где работал 44-летний житель села Горенка, умерла корова. Владелец фермерского хозяйства 59-летнего возраста избил указанного мужчину из-за того, что смерть животного, по его мнению, наступила вследствие определенных действий пострадавшего.

Спустя несколько дней самочувствие 44-летнего сельчанина ухудшилось, вследствие чего он обратился в больницу. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 59-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске 39-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь.

Источник: 13.мвд.рф