В Инсарском районе горел жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 4 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Нижняя Вязера. На улице Заречной загорелся жилой дом №10. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru