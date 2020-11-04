В УФСИН РФ по Мордовии прошел круглый стол

В УФСИН РФ по Мордовии в режиме конференцсвязи был проведен круглый стол под названием «Взаимодействие УФСИН России по Республике Мордовия с основными традиционными для России религиозными объединениями. Проблемные вопросы и пути их решения».

Участники круглого стола обсудили вопросы предупреждения межэтнической и межконфессиональной напряженности, профилактики проявлений экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы, мотивирование осужденных к исправлению и самосовершенствованию путем получения духовных знаний для дальнейшего возвращения их к законопослушной жизни, формирование добрососедских отношений между представителями традиционных религий и разных национальностей, а также недопущения проникновения в места лишения свободы идей радикального толка.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su