Сотрудники МЧС провели комплекс профилактических мероприятий в Атяшевском районе

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с главным специалистом по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Атяшевского района Галиной Сульдиной и главой Козловского сельского поселения Василием Моторкиным был проведен комплекс мероприятий на территории упомянутого поселения.

В ходе проведения указанных мероприятий автономные дымовые пожарные извещатели были выданы семи многодетным семьям. Хозяева незамедлительно установили их в своих домах, поскольку монтаж данного устройства можно произвести самостоятельно с помощью обычной дрели или отвертки.

Также был проведен противопожарный инструктаж и разъяснены правила пользования огнетушителем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru