В Саранске слесаря осудили за кражу денег с банковской карты матери

В Саранске суд вынес приговор в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в краже денежных средств с банковской карты своей матери.

В начале июня нынешнего года 23-летний гражданин, который работает слесарем в одной из организаций Саранска, находясь в доме своей матери, проживающей в Ичалках, похитил её банковскую карту. Совершив кражу, молодой человек вышел на улицу, где встретил своего знакомого. Парень попросил встретившегося ему гражданина довезти его до продуктового магазина, пообещав за это заправить автомобиль. Знакомый выполнил данную просьбу. В магазине преступник, используя похищенную карту, приобрел алкоголь и сигареты на сумму 689 рублей, а затем заправил машину на 299 рублей.

В тот же день злоумышленник попросил другого своего знакомого отвезти его в Саранск, вновь пообещав заправить транспортное средство. Последний отвез парня в город. В Саранске преступник в одном из магазинов, воспользовавшись украденной картой, приобрел алкоголь и продукты питания на сумму 4,8 тыс. рублей. Затем парень с помощью платежного средства матери заправил машину знакомого на 1300 рублей, а также купил на АЗС шоколадку стоимостью 45 рублей.

Решением Октябрьского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru