В Ардатовском районе горели жилой дом и надворная постройка

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Указанное происшествие произошло вечером 3 ноября на территории посёлка Октябрьский. На одной из улиц данного населенного пункта загорелись жилой дом и надворная постройка.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил надворную постройку и повредил жилой дом на общей площади, составляющей 96 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru