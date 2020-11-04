В Чамзинском районе горела баня

В Чамзинском районе произошло возгорание бани.
Днём 3 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Отрадное. Возле дома №76, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ардатовском районе горели жилой дом и надворная постройка.
Источник: 13.mchs.gov.ru