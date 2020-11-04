Две жительницы Саранска стали жертвами интернет-мошенников

В Саранске две местные жительницы были ограблены интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 35-летняя жительница Саранска обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже женских головных уборов. Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке товара. Горожанка заказала три капора и перечислила предоплату в размере 5569 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Аналогичным образом был ограблена 38-летняя жительница Саранска. На одном из сайтов гражданка оформила заказ на покупку затвора для охотничьего ружья. Женщина перечислила продавцу оплату, но товар так и не получила.

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Источник: 13.мвд.рф