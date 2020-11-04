Житель Рузаевки попал в ДТП на угнанном автомобиле, принадлежащем его отцу

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который угнал автомобиль у своего отца.

В конце августа нынешнего года 33-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки «Форд-Фокус», принадлежащий его отцу, вместе с которым он проживает, чтобы съездить за спиртным. Мужчина воспользовался запасными ключами от машины. Отца обвиняемого в это время не было дома, а транспортное средство стояло в гараже.

На улице Терешковой обвиняемый потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки «Рено-Дастер», а затем врезался в световую опору.

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рузаевки в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф