В Рузаевке сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие для дошкольников

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад №10» организовали для воспитанников данного дошкольного учреждения мероприятие под названием «Будь заметен в темноте».

Основными целями указанного мероприятия стали профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение внимания родителей к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге.

В ходе проведения мероприятия инспекторы ГИБДД провели занятия по ПДД для детей, остановившись на основных опасностях на дороге. Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов в темное время суток. Стражи порядка предложили малышам с помощью специальной световозвращающей бумаги самим изготовить себе полезный аксессуар. Самостоятельно изготовленные значки дети прикрепили на рюкзаки и одежду.

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Источник: 13.мвд.рф