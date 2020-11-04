Жительница Саранска принесла в банк фальшивые деньги

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была выявлена сотрудником банка при приеме наличных денег от 33-летней жительницы Саранска.

Предъявительница указанной банкноты пояснила, что пришла в банк с целью оплаты кредита и передала менеджеру три купюры номиналом 5 тыс. рублей каждая, одна из которых после проверки кассиром оказалась поддельной. Выяснилось, что фальшивую банкноту ей в долг дала мама супруга. Последняя рассказала, что в августе текущего года в магазине, где она работает продавцом, из-за отсутствия мелких купюр в кассе ей пришлось разменять предъявленную покупателем банкноту номиналом 5 тыс. рублей из личных денежных средств.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что две жительницы Саранска стали жертвами интернет-мошенников.

Источник: 13.мвд.рф