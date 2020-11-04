В Саранске 24-летняя местная жительница стала жертвой мошенника

В Саранске местная жительница была обманута неизвестным мошенником, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 24-летней жительнице Пролетарского района Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники подали от её имени заявку на кредит в размере 250 тыс. рублей. Затем незнакомец заявил, что горожанке следует оформить так называемый зеркальный кредит, дабы была аннулирована заявка преступников. Девушка выполнила данное предписание. Затем горожанка обналичила деньги и перевела их на указанный незнакомцем счет. После этого мошенник попытался аналогичным образом завладеть деньгами девушки через кредитную карту другого банка, но пострадавшая поняла, что стала жертвой преступника и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф