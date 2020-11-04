В Саранске работница комиссионного магазина подозревается в присвоении ювелирных изделий.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе нынешнего года 20-летняя продавщица комиссионного магазина похитила пять золотых цепочек, принадлежащих торговой точке. Затем девушка сдала украшения в другой ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Сумма причиненного магазину ущерба составила более 150 тыс. рублей.

В отношении 20-летней горожанки было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф