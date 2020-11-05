В Мордовии представитель общественности посетил исправительный центр

Представитель общественности Александр Сергеенко в сопровождении заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Дмитрия Саблина посетил участок, функционирующий как исправительный центр на базе колонии-поселения №8.

В ходе посещения Александр Сергеенко ознакомился с условиями проживания осужденных к принудительным работам в общежитии, побеседовал с заключенными и сотрудниками учреждения.

Кроме того, была организована презентация образовательных услуг ассоциации высших учебных заведений и колледжей электронного обучения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su