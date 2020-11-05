В Мордовии осужденные приняли участие в онлайн-викторине

Осужденные, содержащиеся в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в онлайн-викторине.

Организаторами проведения викторины, помимо сотрудников пенитенциарного ведомства, стали представители Мордовской митрополии РПЦ и Центрального духовного управления мусульман Мордовии.

Участники викторины должны были отвечать на вопросы, касающиеся традиционных для России религиозных вероучений.

По итогам онлайн-викторины были определены победители, которые получили дипломы в качестве вознаграждения.

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Источник: 13.fsin.su