В Ковылкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Ковылкинском районе автомобиль переехал мужчину, который лежал на дороге.

Указанное происшествие произошло ранним утром 4 ноября на 4-м километре дороги, пролегающей между Ковылкино, Краснослободском, Ельниками и Первомайском. Автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 64-летний гражданин, совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части.

От полученных в результате наезда транспортного средства телесных повреждений пострадавший скончался. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Стражами порядка проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф