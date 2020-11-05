В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.
Днём 4 ноября в посёлке Николаевка инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Тойота». За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации автомобиля находятся в розыске.
Для дальнейшего разбирательства 29-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.
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Источник: гибдд.рф