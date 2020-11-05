Два несовершеннолетних жителя Рузаевки обвиняются в грабеже

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которые обвиняются в грабеже.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 2 октября два 17-летних жителя Рузаевки пришли домой к 12-летнему мальчику и потребовали от него деньги. Последний передал гостям 1,5 тыс. рублей, а затем они избили его. После этого обвиняемые вновь потребовали денежные средства. В итоге пострадавший передал юношам 300 долларов и 5,5 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 17-летних парней находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф