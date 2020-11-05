Житель Большеигнатовского района фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

В Большеигнатовском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 31-летний житель села Ташто Кшуманця фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме трех граждан России 1993, 2015 и 2019 годов рождения. Указанные лица, которые, как выяснилось, являются родственниками сельчанина, проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина.

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Источник: 13.мвд.рф