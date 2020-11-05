Три жителя Мордовии стали жертвами интернет-мошенников

В Мордовии интернет-мошенники обманули трех местных жителей.

Некоторое время назад 24-летний житель Саранска, работающий электромонтером на заводе, обнаружил сайт компании, предлагающей возможность получения дохода от сделок на рынке криптовалюты. На сайте этой фирмы молодой человек перевел для торговли несколько тысяч рублей и, заработав незначительную сумму, беспрепятственно перевел полученную прибыль на свою банковскую карту. Затем молодой человек решил вложить 100 тыс. рублей. Заработав крупную сумму, парень не смог её вывести, поскольку все его действия в личном кабинете были заблокированы. Осознав, что имел место мошеннический обман, парень обратился в полицию.

Аналогичным путем был ограблен 29-летний сотрудник страховой компании, решивший вложить 8 тыс. рублей на сайте якобы бизнес-клуба.

Таким же путем мошенники завладели деньгами 52-летнего инженера из Дубенок. Мужчина перевел якобы брокеру для торговли на бирже 15 тыс. рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф