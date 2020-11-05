В Мордовии жительница Пензенской области пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жительницы Пензенской области, которая обвиняется в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что в конце августа нынешнего года 39-летняя жительница села Чемодановка Пензенской области в Краснослободске подошла к случайной прохожей 66-летнего возраста и заявила, что на неё наложена порча, но она может это исправить. Для проведения обряда обвиняемая попросила у пострадавшей все имеющиеся у неё деньги и ювелирные изделия, аргументировав просьбу тем, что именно на них все проблемы.

Получив золотые украшения и 1 тыс. рублей, жительница Пензенской области сделала вид, что завернула купюру, серьги, цепочку, крестик и три кольца в платочек, над которым пошептала и поводила рукой. Затем обвиняемая убрала его в карман пенсионерки, сказав, что их не надо трогать до утра, после чего скрылась в неизвестном направлении. Через несколько минут пострадавшая обнаружила, что денег и украшений в платочке нет.

Украденное имущество жительница Пензенской области вернула своей жертве.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф