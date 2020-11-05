В Теньгушево горела пилорама

В Теньгушево произошло возгорание пилорамы.

Днём 4 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Колхозной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит строение пилорамы.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил строение пилорамы на площади, составляющей 125 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru