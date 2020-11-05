В Саранске ветераны службы участковых уполномоченных провели встречу с молодыми сотрудниками

В Саранске была организована встреча ветеранов органов внутренних дел с молодыми сотрудниками подразделения участковых уполномоченных полиции.

Профессионалы, имеющие многолетний опыт, с удовольствием поделились с недавно поступившими на службу сотрудниками накопленным багажом знаний.

Бывалые офицеры рассказали детали и тонкости работы, которые помогут молодым полицейским охранять правопорядок ещё эффективнее.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф