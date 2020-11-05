Жителям Мордовии предлагают принять участие в экологическом диктанте

В Мордовии 15-16 ноября пройдет экологический диктант, который будет приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Диктант поможет повысить экологическую грамотность и культуру граждан, а также популяризовать экологические знания.

Проверить свои экологические знания можно будет как в режиме оффлайн, так и в режиме онлайн.

Все, кто напишет экологический диктант, получат сертификаты участников или победителей.

Победителям диктанта и волонтерам, принявшим участие в его организации, также будут вручены полезные в учебе ценные призы.

С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru