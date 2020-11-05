В Саранске состоится онлайн-проект «Городская школа волонтеров»

В Саранске в скором времени состоится образовательный онлайн-проект «Городская школа волонтеров».

В период с 10 по 12 ноября будет проводиться образовательный онлайн-проект «Городская школа волонтеров», который предполагает подключение с использованием платформы Zoom.

Целью в данном случае является обучение волонтеров для участия в добровольческой деятельности и информировании о принципах здорового образа жизни, профилактике наркомании и вредных привычек.

Принять участие в проекте могут студенты высшего и среднего профессионального образования Саранска. Количество участников от каждого образовательного учреждения должно составлять не менее трех человек.

«Городская школа волонтеров» включает в себя цикл из семи информационно-теоретических и практических занятий.

Дополнительную информацию можно получить по следующим телефонным номерам: 47-95-29, 24-23-44, 24-37-88.

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Источник: adm-saransk.ru