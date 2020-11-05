Представительницы школ Саранска стали победительницами «Большой перемены»

Школьницы из Саранска стали победительницами конкурса «Большая перемена»

Ученица 11-го класса гимназии №12 Агнесса Куприянова стала лучшей среди одиннадцатиклассников, ученица 9-го класса школы №35 Татьяна Бакова – в своей категории.

Агнесса Куприянова в финале защищала кейс «Образование будущего».

Татьяна Бакова в финале представляла проект о волонтерстве.

Ученики выпускных классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и 5 баллов к портфолио достижений, которые будут учтены при поступлении в высшие учебные заведения.

Девятиклассники получили по 200 тыс. рублей, которые можно потратить на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

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Источник: adm-saransk.ru