В Мордовии вакцинация от гриппа вышла на финишную прямую

В Мордовии вакцинация от гриппа вышла на финишной прямой.
Ожидается, что в республике вакцинация от гриппа завершится до 20 ноября.
В настоящее время Мордовия занимает второе место по темпам и охвату вакцинацией среди регионов России.
Благодаря прививочной кампании уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников ниже эпидемического порога на 48%.
От оперативности её завершения зависят и сроки проведения в Мордовии вакцинации населения от коронавируса. Вакцина для этих целей может поступить уже в ноябре-декабре.
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Источник: adm-saransk.ru