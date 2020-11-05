В Мордовии вакцинация от гриппа вышла на финишную прямую

В Мордовии вакцинация от гриппа вышла на финишной прямой.

Ожидается, что в республике вакцинация от гриппа завершится до 20 ноября.

В настоящее время Мордовия занимает второе место по темпам и охвату вакцинацией среди регионов России.

Благодаря прививочной кампании уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников ниже эпидемического порога на 48%.

От оперативности её завершения зависят и сроки проведения в Мордовии вакцинации населения от коронавируса. Вакцина для этих целей может поступить уже в ноябре-декабре.

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Источник: adm-saransk.ru