В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки наркотиков

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки наркотиков.

При досмотре бандероли, поступившей для осужденного к 10 годам лишения свободы от жителя Москвы, было обнаружено и изъято вещество белого цвета, а также твердое вещество коричневого цвета, спрятанные в пакетиках чая.

Проведенная экспертиза установила, что вышеназванные вещества представляют собой амфетамин массой 2,96 г и мефедрон массой 2,81 г.

Было возбуждено уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su