Жителям Мордовии пояснили, когда нужно вызывать бригаду скорой помощи

В министерстве здравоохранения Мордовии ответили на популярные вопросы о коронавирусе.

Обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом следует в том случае, если человек чувствует недомогание и у него есть признаки респираторного заболевания. Если самочувствие резко ухудшилось, и повысилась температура, нужно вызывать бригаду скорой помощи.

На компьютерную томографию пациента отправляют, если имеются признаки пневмонии, а также при развитии инфекционного процесса.

Анализ на коронавирус проводится лицам с клиникой внебольничной пневмонии, при появлении респираторных симптомов у лиц старше 65 лет, лицам из интернатов, детских домов, пансионатов для пожилых людей и других социальных организаций, а также лицам, которые имели контакт с больным Covid-19.

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Источник: mordovmedia.ru