В Саранске оштрафовали туристов, которые не проинформировали о Covid-статусе

В Саранске в течение двух месяцев суд вынес постановления о штрафах в отношении 17 человек, которые не проинформировали необходимые органы о своем Covid-статусе.

Были оштрафованы те граждане, которые выезжали в другие страны, но не размещали результаты теста на коронавирус на Портале государственных услуг.

Указанные граждане рисковали заразиться сами и заразить вирусом тех, кто с ними контактировал.

Октябрьский районный суд Саранска вынес 17 решений о штрафах, размер которых составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Вернувшись из-за границы, нарушители не прошли ПЦР-тест в течение трех дней.

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Источник: fedpress.ru