В населенных пунктах Рузаевского района будут установлены модульные медпункты

В нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сельских поселениях Рузаевского района будут построены семь фельдшерско-­акушерских пунктов.

Три пункта уже возведены. Например, ФАП в Палаевке возведен в самом центре села. По соседству расположен магазин и сельская администрация. Внутри здания есть приемная, процедурный и акушерский кабинеты, подсобное помещение для лекарств и аптеки. В ближайшее время к фельдшерско-­акушерскому пункту будут подключены все коммуникации.

Аналогичная ситуация имеет место в Инсар-Акшино и Аргамаково.

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Источник: e-mordovia.ru