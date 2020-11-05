В населенных пунктах Рузаевского района будут установлены модульные медпункты

В нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сельских поселениях Рузаевского района будут построены семь фельдшерско-акушерских пунктов.
Три пункта уже возведены. Например, ФАП в Палаевке возведен в самом центре села. По соседству расположен магазин и сельская администрация. Внутри здания есть приемная, процедурный и акушерский кабинеты, подсобное помещение для лекарств и аптеки. В ближайшее время к фельдшерско-акушерскому пункту будут подключены все коммуникации.
Аналогичная ситуация имеет место в Инсар-Акшино и Аргамаково.
Также читайте о том, что жителям Мордовии пояснили, когда нужно вызывать бригаду скорой помощи.
Источник: e-mordovia.ru