В Лямбирском районе в ДТП пострадала 47-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 47-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 5 ноября в селе Большая Елховка. На улице Заводской 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Альмера», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 47-летняя пассажирка «Лады». Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф