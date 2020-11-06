В Атяшевском районе горел жилой дом

В Атяшевском районе произошло возгорание жилого дома.
Днём 5 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Дюрки. На улице Советской загорелся жилой дом №31. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru