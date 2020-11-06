В Атяшевском районе горел жилой дом

В Атяшевском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 5 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Дюрки. На улице Советской загорелся жилой дом №31. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушево горела пилорама.

Источник: 13.mchs.gov.ru