Жителя Ромоданово осудили за избиение знакомого

В Ромоданово был вынесен судебный приговор в отношении местного жителя, который избил своего знакомого.

В июле нынешнего года 34-летний житель Ромоданово встретил на улице своего 56-летнего знакомого, который ранее забрал у него сим-карту и не спешил возвращать обратно. После упоминания об указанном факте между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил знакомого по голове. На следующий день пострадавший по причине ухудшения самочувствия обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

Решением суда в отношении 34-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что жителя Мордовии осудили за убийство знакомой.

Источник: 13.мвд.рф