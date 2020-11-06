В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 5 ноября. В селе Монастырское загорелась баня, расположенная по адресу – улица Набережная. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru