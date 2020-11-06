В Саранске насчитывается более 8 тысяч безработных граждан

В настоящее время на территории Саранска насчитывается 8239 граждан, у которых нет работы.

Стоит упомянуть, что в начале октября в Саранске насчитывалось 7878 безработных граждан. В начале июля в городе было менее 6 тыс. человек без постоянного места работы.

Уровень регистрируемой безработицы в Саранске составляет 4,7%. Коэффициент напряженности на городском рынке труда равен 3,28%.

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Источник: mordovmedia.ru