Пригородные автобусы в Саранске перейдут на систему нерегулируемых тарифов

В Саранске пригородные автобусы будут переведены на систему нерегулируемых тарифов.

Перевод пяти пригородных автобусных маршрутов, среди которых №№7,8,13,30, и 31, в систему нерегулируемых тарифов обусловлен тем, что с 1 января следующего года изменяются правила расчета цены на билет. Данный показатель будет привязан к километражу.

Устанавливать стоимость проезда будет перевозчик.

Конкурс на право возить пассажиров из пригорода в Саранск городская администрация уже объявила.

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Источник: info-rm.com