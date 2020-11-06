В Мордовии осужденные написали этнографический диктант

Осужденные, находящиеся на участке, функционирующем как исправительный центр при колонии-поселении №8 УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Осужденные, участвовавшие в указанной акции, получили сертификаты, показав достойные знания о народах, проживающих в России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su