В Мордовии общественники посетили исправительную колонию

Представители ОНК республики Александр Сергеенко и Галина Шикина посетили исправительную колонию №2 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности совершили обход указанного исправительного учреждения, побывали в жилых помещениях отрядов, штрафном изоляторе, помещениях камерного типа.

Кроме того, общественниками был проведен прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su