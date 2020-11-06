В Мордовии сотрудники МЧС рассказывают гражданам о безопасности в осенне-зимний пожароопасный период

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов проводятся ежедневные профилактические мероприятия в частном жилом секторе.

В ходе подворного обхода в частном секторе Ковылкино особое внимание уделялось местам проживания многодетных семей и одиноких граждан, а также местам, где печное отопление эксплуатируется без газового оборудования.

С каждым жителем была проведена профилактическая беседа на противопожарную тематику и вручена памятка о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

Сотрудниками МЧС было посещено 92 домовладения, мерам пожарной безопасности проинструктировано 137 граждан, распространено 184 памятки.

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Источник: 13.mchs.gov.ru