В Саранске таксист подозревается в краже мобильного телефона клиентки

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который подозревается в похищении мобильного телефона клиентки.

Стражами порядка было установлено, что утром 30 октября 78-летняя гражданка забыла в машине такси свой мобильный телефон. Таксист 44-летнего возраста присвоил имущество пенсионерки, а ей во время телефонной беседы, состоявшейся спустя некоторое время, заявил, что ничего не находил.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли украденный мобильный телефон

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф