В Больших Березниках сгорела заброшенная постройка

В Больших Березниках произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Поздним вечером 5 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Горького. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №9 горит заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru